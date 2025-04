Koalitionsverhandlungen gehen wohl in entscheidende Woche

Berlin: Die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD starten heute in die wohl entscheidende Woche. Dabei stehen die Spitzenverhandler unter großem Druck. So war in der Union zuletzt die Befürchtung gewachsen, CDU-Chef Merz könne den im Wahlkampf versprochenen Politikwechsel etwa in der Migrations- und Wirtschaftspolitik nicht gegen die SPD durchsetzen. Auch jüngste Umfragen, wonach die AfD mit der Union fast gleichgezogen ist, sorgten für Unmut. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Union, Frei, nannte die Umfragen im Ersten bitter für die Union. Er sei davon überzeugt, dass man dem nur mit guter praktischer Politik begegnen kann. Jetzt brauche man zügig einen sehr guten Koalitionsvertrag, um aus der Rezessionsspirale herauszukommen, Wirtschaftswachstum zu erzielen und mehr Sicherheit zu schaffen. Auf einen konkreten Zeitplan wollte sich Frei dennoch nicht festlegen.

