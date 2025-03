Koalitionsverhandlungen gehen in entscheidende Phase

Berlin: Die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD gehen in die nächste Phase. Heute tagt erstmals die Hauptverhandlungsgruppe: 19 Politiker von CDU, CSU und SPD wollen aus den Ergebnissen der Arbeitsgruppen einen Koalitionsvertrag machen. In ihren Gesprächen haben beide Seiten schon eine Reihe von Einigungen erzielt. Offene Fragen gibt es aber nach wie vor in den Bereichen Migration, Steuern, Rente und Energie. Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, man müsse in Deutschland an vielen Stellen vorankommen - vor allem in Bereichen Wirtschaft, Gerechtigkeit und Sicherheit. Darauf müsse man sich jetzt konzentrieren. Ihrer Partei sei es wichtig nicht die äußere Sicherheit gegen die soziale Sicherheit auszuspielen, so die SPD-Politikerin. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hatte sich zuvor optimistisch gezeigt was eine Einigung angeht. Aber alle müssten über ihren Schatten springen.

