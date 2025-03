Koalitionsverhandlungen gehen in entscheidende Phase

Berlin: Die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD gehen in die nächste Phase. Heute tagt erstmals die Hauptverhandlungsgruppe: 19 Politiker von CDU, CSU und SPD wollen aus den Ergebnissen der Arbeitsgruppen einen Koalitionsvertrag machen. In ihren Gesprächen haben beide Seiten schon eine Reihe von Einigungen erzielt. Offene Fragen gibt es aber nach wie vor in den Bereichen Migration, Steuern, Rente und Energie. Vor den heutigen Verhandlungen zeigten sich SPD-Generalsekretär Miersch und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt im ZDF optimistisch: Dobrindt forderte, dass alle über ihren Schatten springen müssten. Er wies darauf hin, dass die Union bei der Bundestagswahl deutlich stärker als die SPD abgeschnitten hatte. Miersch mahnte hingegen Gespräche auf Augenhöhe an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2025 06:00 Uhr