Koalitionsverhandler sind uneins bei Förderung von Spitzen-Unis

27.10.2021 11:45 Uhr

Berlin: Bei den Koalitionsverhandlungen zur Hochschulpolitik bahnt sich ein Konflikt um die Förderung von Elite-Unis an. Während SPD und Grüne zusätzliche Einrichtungen unterstützen wollen, warnt die FDP vor einer Entwertung der Spitzenforschung. Exzellenz solle als Thema der Spitze erhalten bleiben und nicht egalisiert werden, sagte der FDP-Bundestagsabgeordnete Sattelberger im BR. Er kritisierte, dass die Zahl der Exzellenzcluster zuletzt stark ausgeweitet worden sei. Der SPD-Hochschulexperte Kaczmarek plädierte stattdessen dafür, die Zahl der Forschungsverbünde zu erhöhen, damit sie sich nicht nur auf wenige Städte konzentrieren. Ähnlich äußerte sich die Vizechefin der Grüne-Fraktion im Bayerischen Landtag, Osgyan. Die Mittel der Exzellenzstrategie müssten mehr als bisher den Studierenden zugutekommen. In Bayern stünden die einzigen Elite-Unis in München, da gebe es Nachholbedarf.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.10.2021 11:45 Uhr