Koalitionsstreit über Einsparungen im Haushalt 2025 verschärft sich

Berlin: In der Ampel-Koalition wird der Ton im Haushaltsstreit rauer. FDP-Fraktionschef Dürr ermahnte die Ministerien zu Einsparungen. Im Gespräch mit dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" verwies er darauf, dass Kanzler Scholz und die Minister Habeck und Lindner dies für das kommende Jahr vereinbart hätten. Grünen-Haushaltspolitiker Kindler verwies hingegen auf die Folgen des Ukraine-Kriegs und den Klimaschutz. Diese Herausforderungen könne man nicht mit dem Rotstift anpacken. Der Chef des Ifo-Instituts, Fuest, schlug in der "Welt am Sonntag" vor, alle Subventionen mit der Rasenmäher-Methode um 15 Prozent zu kürzen. Damit würde man zehn Milliarden Euro einsparen, so Fuest.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.05.2024 02:00 Uhr