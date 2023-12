Koalitionsspitzen verhandeln heute weiter über den Haushalt 2024

Berlin: Die Spitzen der Ampel-Koalition wollen heute weiter über den Haushalt 2024 verhandeln. Gestern hatten Kanzler Scholz für die SPD, Vizekanzler Habeck für die Grünen und Finanzminister Lindner für die FDP am späten Abend beschlossen, die Gespräche zu vertagen. Die drei suchen eine Möglichkeit, die 17-Milliarden-Euro Lücke im Haushalt zu schließen, die sich nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aufgetan hat. Die SPD hatte am Wochenende erneut gefordert, die Schuldenbremse auch für 2024 auszusetzen. Sie regt einen Sonderfonds für die Kosten des Ukraine-Krieges an. Zudem haben Habeck und Gewerkschaftsvertreter vorgeschlagen, einen neuen separaten Kreditrahmen nur für Investitionen einzurichten. Die FDP setzt dagegen vor allem auf Einsparungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2023 08:00 Uhr