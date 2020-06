Koalitionsspitzen einigen sich auf Konkunkturpaket

Im Fall Maddie steht ein Deutscher unter Mordverdacht

Braunschweig: 13 Jahre nach dem Verschwinden des britischen Mädchens "Maddie" steht nun ein Deutscher unter Mordverdacht. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt in dem Fall gegen den 43-Jährigen, wie das Bundeskriminalamt mitteilte. Der Mann ist wegen mehrerer Sexualstraftaten auch an Kindern vorbestraft. Derzeit verbüßt er laut BKA wegen eines anderen Delikts eine längere Haftstrafe. Die dreijährige "Maddie" war 2007 aus einer Ferienanlage in Portugal verschwunden. Das Schicksal des Mädchens blieb bisher ungeklärt. Der Deutsche, der jetzt unter Mordverdacht steht, hatte zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Ortes gearbeitet, an dem das Mädchen verschwand.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2020 07:00 Uhr