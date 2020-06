Koalitionsspitzen einigen sich auf Konkunkturpaket

Nachrichtenarchiv - 04.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Spitzen von Union und SPD haben sich auf ein Konjunkturpaket für 2020 und 21 geeinigt. Wie Kanzlerin Merkel am späten Abend in Berlin sagte, hat es einen Umfang von 130 Milliarden Euro. So soll die Mehrwertsteuer vom 1. Juli bis Ende diesen Jahres sinken: Von derzeit 19 auf 16 Prozent, der ermäßigte Satz sinkt von 7 auf 5 Prozent. Eine generelle Autokaufprämie wird es nicht geben, statt dessen wird Elektromobiliät gefördert: Die Prämien für die Anschaffung eines E-Autos werden bis Ende 2021 verdoppelt und es gibt Förderprogramme für den Bau von Ladesäulen sowie Forschung und Entwicklung. Eltern erhalten einmalig 300 Euro pro Kind, die mit dem Kindergeld ausgezahlt werden. Kommunen will der Bund unterstützen, indem er Ausfälle bei den Gewerbesteuereinnahmen für 2020 und 21 ausgleicht und Mietkosten für Hartz IV-Empfänger anteilig übernimmt . Nun müssen Bundestag und Bundesrat dem Konjunkturpaket zustimmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2020 06:00 Uhr