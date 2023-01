Koalitionspolitiker drängen Scholz zu schneller Entscheidung über Panzer-Lieferungen

Nachrichtenarchiv - 22.01.2023 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Koalition mehren sich die Rufe nach einer raschen Entscheidung in der Frage, ob Deutschland Kampfpanzer an die Ukraine liefert. Nach Ansicht von FDP-Generalsekretär Djir-Sarai muss das in den nächsten Tagen oder spätestens Wochen entschieden werden. Im ZDF sagte er, die Ukraine habe keine Zeit für lange Debatten. Ähnlich äußerte sich der Grünen-Vorsitzende Nouripour im "Ersten". Wenn es von Staaten in der Europäischen Union eine Bitte um Liefererlaubnis gebe, dann verdienten sie eine schnelle Antwort. Unterdessen hat Bundeskanzler Scholz bei den Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen des Élysée-Vertrags in Paris bekräftigt, dass es in der Panzer-Frage keine deutschen Alleingänge gebe. Frankreichs Präsident Macron plädierte ebenfalls für ein abgetsimmtes Vorgehen, schloss die Lieferung von Kampfpanzern in den nächsten Wochen allerdings nicht aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.01.2023 21:00 Uhr