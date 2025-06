Koalitionspolitiker betonen Bedeutung transatlantischer Beziehungen

Bundestag debattiert über Verhältnis zu USA: Am Tag vor dem Antrittsbesuch von Bundeskanzler Merz in Washington hat der CDU-Außenpolitiker Röttgen die große Bedeutung der Beziehungen zu den USA hervorgehoben. Gleichzeitig erklärte er, Deutschland und Europa müssten vor allem in der Sicherheitspolitik mehr Verantwortung übernehmen. Bezogen auf die Handelspolitik der US-Regierung erklärte Röttgen, man glaube nicht an Zölle, nur freier Handel sichere Wohlstand. Die Grünen-Fraktionsvize Brugger erklärte wörtlich: "Als Europa sind wir stärker, als wir glauben, aber wir müssen geschlossen auftreten."

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.06.2025 17:45 Uhr