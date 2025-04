Koalitionspläne erhalten Lob und Kritik

Berlin: Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD wird von Verbänden und Organisationen unterschiedlich bewertet. Die Gewerkschaften etwa loben, dass das Rentenniveau stabil bleiben soll. Verdi fordert aber, mehr für Pflege und Gesundheit zu tun. Wirtschaftsverbände zeigen sich erfreut über eine Entlastung bei den Energiekosten und über den angestrebten Bürokratieabbau. Sie hätten sich aber schnellere Steuersenkungen gewünscht. Umweltverbände beklagen, der Kampf gegen den Klimawandel sei in vielen Bereichen aus dem Blick geraten. - Die Koalitionsparteien selbst müssen die Ergebnisse der Verhandlungen noch billigen. Den Anfang macht heute die CSU. In einer Schaltkonferenz informiert Parteichef Söder den Vorstand und die Abgeordneten in Berlin und München. Es wird erwartet, dass die Gremien der CSU dann dem Koalitionsvertrag zustimmen. Die CDU hat für Ende April einen kleinen Parteitag einberufen, die SPD lässt ihre Mitglieder entscheiden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2025 06:00 Uhr