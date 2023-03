Koalitionspartner fordern sich vor Spitzentreffen gegenseitig zum Einlenken auf

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: unbeständig und sehr windig bei 8 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Von Westen her Schauer, örtlich Gewitter. Starker, in Böen stürmischer Wind. Höchstwerte 8 bis 13 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 4 Grad. Morgen im Tagesverlauf von Westen her Regen. Am Montag unbeständig mit Regen- und Schneeschauern und deutlich kühler. Auch am Dienstag einzelne Schneeregenschauer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2023 07:00 Uhr