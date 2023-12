Koalitionskreise: Haushaltsgespräche werden am Montag fortgesetzt

Berlin: Die Spitzen der Regierungskoalition haben die Gespräche über den Haushalt 2024 erneut unterbrochen. Wie aus Koalitionskreisen verlautete, will man im Laufe des heutigen Tages weiter verhandeln. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Vizekanzler Habeck hatten am Abend im Kanzleramt versucht, eine Lösung für die Haushaltslücke zu finden. Die SPD hatte am Wochenende eine erneute Aussetzung der Schuldenbremse gefordert, die FDP setzt hingegen auf Einsparungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.12.2023 01:00 Uhr