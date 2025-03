Koalitionsgespräche zwischen Union und SPD verlaufen wohl konstruktiv

Berlin: Union und SPD machen bei ihren Koalitionsgesprächen offenbar Fortschritte. Der Chef der CSU-Landesgruppe, Dobrindt, erklärte nach den fünfstündigen Beratungen im Willy-Brandt-Haus, man komme voran. Eine SPD-Sprecherin berichtete von "konstruktiven Gesprächen". Auf was genau sich beide Seiten verständigt haben und ob es Kompromisse bei den besonders umstrittenen Themen Migration, Bürgergeld und Steuern gibt, wurde nicht bekannt. Am Montagabend wollen die Parteichefs und andere Spitzenvertreter weiterverhandeln. Laut Dobrindt sind zuvor Treffen in kleinerer Runde geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2025 19:00 Uhr