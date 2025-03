Koalitionsgespräche zwischen Union und SPD gehen weiter

Berlin: Bei den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD ist die Arbeitsgruppenphase vorbei. SPD-Chef Klingbeil erwartet weiter harte Beratungen. In den Tagesthemen im Ersten sagte er aber am Abend auch, man führe gute Gespräche und sei sich der Verantwortung für das Land bewusst. CDU-Chef Merz soll zuvor in der Fraktionssitzung der Union betont haben, die Atmosphäre werde beständig besser. Bis Freitag folgt nach der Arbeitsgruppenphase nun eine Art Bestandsaufnahme. Dann verhandeln nur noch die vier Parteichefs und 15 Unterhändler von Union und SPD weiter. Umstritten sind weiter die Migrationspolitik, die Besteuerung von Gutverdienern und die Rente.

