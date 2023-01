Koalitionsausschuss zu Planungsverfahren geht ohne greifbare Ergebnisse zu Ende

Nachrichtenarchiv - 26.01.2023 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Ampelkoalition gibt es nach wie vor unterschiedliche Ansichten zur Verkehrspolitik. Vier Stunden haben Vertreter von SPD, Grünen und FDP im Koalitionsausschuss beraten, am Ende war zwar von konstruktiven Gesprächen die Rede, aber eine Einigung gab es nicht. Verkehrsminister Wissing von der FDP will neue Autobahnen ähnlich schnell genehmigen wie neue Schienenprojekte oder Stromtrassen. Die Grünen fordern mehr Tempo beim Klimaschutz und sind der Ansicht, dass neue Autobahnen dazu der falsche Weg sind. Einig sind sich beide Seiten lediglich darüber, dass marode Autobahnbrücken schneller saniert werden müssen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2023 23:00 Uhr