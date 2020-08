Koalitionsausschuss verhandelt über Kurzarbeitergeld

Nachrichtenarchiv - 25.08.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Spitzen von CDU/CSU und SPD verhandeln seit dem Nachmittag im Koalitionsausschuss über das Kurzarbeitergeld. Um Massenentlassungen wegen der Corona-Pandemie zu verhindern, soll die Höchstbezugsdauer verlängert werden. Arbeitsminister Heil will eine Verlängerung der Laufzeit von bisher 12 auf bis zu 24 Monate. Uneinigkeit besteht bei Union und SPD nur darüber, ob die Regelung noch 2021 ausläuft oder erst im März 2022. Außerdem beschäftigt sich der Ausschuss mit einer Wahlrechtsreform. Die Union will ein weiteres Anwachsen des Bundestags mit einer Korrektur der Mindessitzzahl für die Bundesländer erreichen. Außerdem soll es weniger Wahlkreise geben. Die Sozialdemokraten schlagen eine Deckelung der Sitze im Bundestag bei 690 vor. Der Bundestag ist aktuell mit 709 Abgeordneten so groß wie nie zuvor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2020 17:00 Uhr