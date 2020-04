Koalitionsausschuss uneinig über Anhebung des Kurzarbeitergeldes

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor der heutigen Sitzung des Koalitionsausschusses sind sich SPD und Union über eine eventuelle Aufstockung des Kurzarbeitergeldes uneinig. So bekräftigte SPD-Generalsekretär Klingbeil die Forderung seiner Partei es auf bis zu 87 Prozent anzuheben. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, es sei richtig gewesen, die Kurzarbeit gleich zu Beginn der Corona-Krise auszuweiten. Doch mache es einen Unterschied, ob ein Beschäftigter nur ein paar Wochen mit weniger Lohn auskommen müsse oder monatelang. CDU-Generalsekretär Ziemiak lehnt eine generelle Anhebung ab. Die Koalition solle zunächst vor allem jene Menschen in den Blick nehmen, die durch die Kurzarbeit in existenzielle finanzielle Nöte gekommen sind, so Ziemiack zum Redaktionsnetzwerk. Bedenken kommen auch von den Arbeitgebern. Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Zander sagte, jede Aufstockung des Kurzarbeitergeldes entziehe den Unternehmen Geld.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2020 07:00 Uhr