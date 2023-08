Koalitionsausschuss tagt wegen Aiwanger-Affäre

München: In einer Sondersitzung des Koalitionsausschusses soll Bayerns Vize-Ministerpräsident Aiwanger am Vormittag offene Fragen zur Flugblatt-Affäre beantworten. Am Mittag will die Staatsregierung dann die Ergebnisse der Öffentlichkeit vorstellen. Aiwanger sagt, er habe das die Nazi-Verbrechen verharmlosende Flugblatt nicht verfasst, es aber damals als Gymnasiast in seiner Schultasche gehabt. Ministerpräsident Söder reichen diese Erklärungen seines Stellvertreters bislang noch nicht aus. Der CSU-Chef sagte am Abend bei einer Wahlkampfveranstaltung in Landshut, dass es die Freien Wähler als Koalitionspartner "einem manchmal nicht ganz leicht" machten. Knapp sechs Wochen vor der Landtagswahl betonte Söder aber, er wolle eine bürgerliche Regierung behalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2023 08:00 Uhr