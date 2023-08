Koalitionsausschuss tagt wegen Aiwanger-Affäre

München: In der Flugblatt-Affäre muss sich Freie Wähler-Chef Aiwanger am Morgen in einer Sondersitzung des Koalitionsausschussses erklären. Ministerpräsident Söder hat seinen Vize nach Angaben der Staatskanzlei "einbestellt". Aiwanger soll offene Fragen beantworten und persönlich Stellung nehmen. Nach einer anschließenden Kabinettssitzung soll über die Ergebnisse informiert werden. Die Süddeutsche Zeitung hatte berichtet,1988 sei im Schulranzen des damals 16-jährigen Aiwanger ein Flugblatt aufgetaucht, in dem die Gräueltaten der Nazis verharmlost werden. Aiwangers älterer Bruder erklärte am Wochenende, er habe das Papier verfasst. Söder sagte gestern bei einer Wahlkampfveranstaltung, er wolle eine bürgerliche Regierung behalten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.08.2023 09:15 Uhr