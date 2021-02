Koalitionsausschuss: SPD will Geld für Kinder, Union Erleichterungen für Firmen

US-Präsident Biden revidiert Trumps Einwanderungs- und Asylpolitik

Washington: US-Präsident Biden hat den Kurswechsel in der Migrationspolitik fortgesetzt. Mit drei Erlassen machte er von Trump erteilte Anordnungen zu Einwanderungs- und Asylfragen rückgängig. Unter anderem soll Asylsuchenden der Weg in die USA nun wieder offen stehen. Außerdem will Biden Migrantenfamilien vereinen, die in Trumps Amtszeit an der Grenze zu Mexiko getrennt wurden. Die Praxis hatte international Empörung ausgelöst und wurde nun auch von Biden als - so wörtlich - "moralische Schande" ungewöhnlich deutlich kritisiert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.02.2021 05:00 Uhr