Koalitionsausschuss ringt weiter um Kompromisse

Warnstreik legt bundesweit große Teile des Verkehrs still

Berlin: Zehntausende Beschäftigte im öffentlichen Dienst und bei der Bahn sind heute in den Warnstreik getreten. Verdi spricht vom größten Streik seit über 30 Jahren. Bundesweit fahren kaum Fern- und Regionalzüge, die meisten Flughäfen sind dicht. Außerdem wird der öffentliche Nahverkehr bestreikt. Zugleich beginnt heute in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde im Tarifstreit. Verdi fordert für die Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro im Monat. Die Arbeitgeberseite will offenbar heute jedoch kein neues Angebot vorlegen. Die Verhandlungsführerin der Kommunen, Welge, sagte in der Bayern2-Radiowelt, der Wunsch nach einem Inflationsausgleich sei verständlich, in der geforderten Dimension aber nicht machbar. Die Arbeitgeber bieten bisher fünf Prozent und eine Einmalzahlung von 2.500 Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2023 11:00 Uhr