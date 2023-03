Kurzmeldung ein/ausklappen Koalitionsausschuss ringt offenbar noch immer um Kompromisse

Berlin: Die Spitzen der Ampelparteien beraten seit gestern Abend im Kanzleramt über Auswege bei den zentralen Streitfragen der Koalition. Ergebnisse sollen am späten Vormittag vorgestellt werden. Währenddessen bahnt sich weiterer Zwist beim Thema synthetische Kraftstoffe an. Offenbar plant die FDP, die sogenannten E-Fuels steuerlich zu begünstigen. Grünen-Vizefraktionschefin Verlinden kündigte dagegen Widerstand an. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte sie, anstatt über eventuelle Subventionen für Nischenprodukte in zehn Jahren nachzudenken, solle Lindner anpacken, was auf dem Tisch liege. Man habe zwischen SPD, FDP und Grünen zahlreiche Projekte verabredet, die zum Teil vom Finanzministerium noch nicht einmal begonnen wurden oder blockiert werden. Dazu gehören etwa Änderungen beim Dienstwagenprivileg und der Entfernungspauschale.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2023 06:00 Uhr