Koalitionsausschuss nennt keine Details seiner Beratungen

Kurzmeldung ein/ausklappen Kanzler Scholz kommt zu Gespräch mit Bürgern ins Allgäu

Füssen: Bundeskanzler Scholz kommt heute zu einem Bürgerdialog ins Allgäu: Rund eineinhalb Stunden lang will er im Festspielhaus in Füssen mit Bürgerinnen und Bürgern über aktuelle Themen diskutieren. Der Besuch ist Teil der sogenannten "Kanzlergespräche", für die Scholz alle 16 Bundesländer besuchen will. In Füssen haben sich aber auch mehrere Demonstranten angekündigt: Sie wollen in der Innenstadt gegen die Politik der Bundesregierung protestieren und dann auch zum Festspielhaus ziehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.07.2023 03:00 Uhr