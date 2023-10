Koalitionsausschuss geht ohne konkrete Ergebnisse auseinander

Berlin: Das Treffen der Koalitionsspitzen im Kanzleramt ist zu Ende gegangen, ohne dass ein Ergebnis mitgeteilt wurde. Aus Kreisen der Ampelkoalition hieß es, die Spitzenvertreter von SPD, Grünen und FDP hätten unter anderem über die Lage im Nahen Osten gesprochen sowie über die Zusammenarbeit in der Koalition. Schon vor dem Treffen hatte Kanzler Scholz dem "Spiegel" gesagt, man habe sich in der Koalition einen absurden Dauerstreit geleistet. Das müsse jetzt zu Ende sein. Aktuell sehe es danach aus, so Scholz, als hätten das in den Regierungsparteien "jetzt auch wirklich alle verstanden".

