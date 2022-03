Koalitionsausschuss einigt sich auf Entlastungen

Nachrichtenarchiv - 24.03.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Menschen in Deutschland sollen in großem Umfang für die gestiegenen Energiepreise entschädigt werden. Darauf haben sich die Spitzen der Ampel-Koalitionspartner SPD, Grüne und FDP offenbar nach einer langen Nachtsitzung geeinigt. Wie das ARD-Hauptstadtstudio erfuhr, ist in Verhandlungskreisen von entschlossenen Maßnahmen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger die Rede. Außerdem soll mit dem Paket die energiepolitische Unabhängigkeit gestärkt werden. Einzelheiten sind noch nicht bekannt, die Ergebnisse wollen die Ampelparteien am Vormittag bekannt geben

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2022 09:00 Uhr