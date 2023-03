Koalitionsausschuss berät weiter über aktuelle Streitpunkte

Meldungsarchiv - 27.03.2023 11:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die ganze Nacht hindurch haben die Spitzen der Ampel-Koalition über ihre größten Streitfragen verhandelt. Die Sitzung läuft aktuell immer noch. Wann SPD, Grüne und FDP ihre Ergebnisse präsentieren, ist unklar. Ursprünglich war dies für den Vormittag angesetzt, denn am Mittag wollte Scholz mit mehreren Kabinettsmitgliedern für Regierungsgespräche in die Niederlande reisen. Nach viel Streit in den letzten Wochen wollten SPD, Grüne und FDP beim aktuellen Koalitionsausschuss eigentlich viele Streitpunkte ausräumen. Dazu zählen unter anderem der hohe CO2-Ausstoß im Verkehrssektor und die Finanzierung der Kindergrundsicherung. Der FDP-Haushaltspolitiker Fricke glaubt weiter an ein positives Ergebnis. Im Deutschlandfunk sagte er, die langen Verhandlungen seien für ihn ein Zeichen, dass man sich bemühe, Kompromisse und Lösungen zu finden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2023 11:00 Uhr