Koalitionsausschuss berät über Zukunft der Ampel

Berlin: In der Bundeshauptstadt sitzt der Koalitionsausschuss zusammen, um wohl über den Fortbestand des Regierungsbündnisses zu entscheiden. SPD, Grüne und FDP haben schon seit längerem größere Differenzen, aber die jüngsten Alleingänge bei Treffen mit Vertretern der Wirtschaft und unterschiedliche Positionen haben die Koalition an den Rand des Scheiterns gebracht. Eine große Rolle spielt dabei auch ein Papier von FDP-Chef Lindner, der darin eine Wirtschaftswende verlangt. Heute hatten sich bereits zweimal Bundeskanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck zu Dreierrunden getroffen. Danach hatte Habeck erklärt, gerade angesichts des Sieges von Trump in den USA sei die Koalition in der Pflicht, ihre Streitigkeiten beizulegen. Die Rückkehr Trumps an die Macht bedeute, dass Deutschland eine handlungsfähige Regierung brauche.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.11.2024 18:45 Uhr