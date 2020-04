Koalitionsausschuss berät über weitere Finanzhilfen für Familien

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Koalitionsausschuss der Bundesregierung berät über eine Verlängerung der finanziellen Hilfen für Familien. Wenn Elternteile wegen der Corona-Krise ihre Kinder betreuen müssen und deshalb nicht arbeiten können, sollen sie auch weiterhin entschädigt werden. Bisher gilt eine dementsprechende Regelung, abzüglich der Osterferien, bis Mitte Mai. Die SPD will zudem das Kurzarbeitergeld auf bis zu 87 Prozent erhöhen. Die Union lehnt das ab, will aber an Geringverdiener mehr bezahlen. Außerdem spricht der Ausschuss über mehr Hilfen für Gastronomen und über den anstehenden EU-Gipfel morgen. Dort soll über mögliche Hilfen von besonders von der Corona-Krise betroffenen Staaten wie Spanien und Italien beraten werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2020 08:00 Uhr