Koalitionsausschuss berät über Entlastungen

Tennis-Star Serena Williams beendet ihre Karriere

New York: Nach dem Ende der Karriere von US-Tennis-Star Serena Williams haben viele Sportler ihr großen Respekt bekundet. Ihre langjährige deutsche Rivalin Angelique Kerber schrieb auf Instagram, es sei ihr eine Ehre gewesen, in der gleichen Zeit wie Williams zu spielen, die das Tennis für immer verändert habe. Kerber hatte die US-Amerikanerin in zwei großen Endspielen bezwungen: 2016 bei den Australian Open in Melbourne und 2018 in Wimbledon. Golf-Star Tiger Woods erklärte, Williams sei immer buchstäblich die Größte auf und neben dem Platz gewesen. Die 40-Jährige war vergangenen Nacht bei den US-Open in New York ausgeschieden, zuvor hatte die Ausnahmesportlerin ihr Karriere-Ende angekündigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.09.2022 14:15 Uhr