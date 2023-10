Koalitionsausschuss beginnt mit Beratungen in Berlin

Berlin: Spitzenvertreter von SPD, Grünen und FDP sind am Nachmittag im Kanzleramt zu Beratungen über die aktuelle politische Lage zusammengekommen. An dem Treffen nehmen neben Kanzler Scholz auch mehrere Minister teil. Beobachter gehen davon aus, dass es um das Thema Migration sowie um die Ergebnisse der Landtagswahlen in Bayern gehen wird. Vor dem Treffen hatte die Aussage von CSU-Chef Söder für Aufsehen gesorgt, der dem Bundeskanzler ein Ende der Ampelkoalition vorgeschlagen hatte. Söder schrieb beim Kurznachrichtendienst X, Scholz solle stattdessen mit der Union eine Regierung bilden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2023 18:00 Uhr