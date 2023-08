Koalitionsausschuss befasst sich mit Aiwangers Flugblattaffäre

München: Der bayerische Koalitionsausschuss hat in einer Sondersitzung über Vorwürfe gegen Wirtschaftsminister Aiwanger beraten. Aiwanger hatte eingeräumt, als Schüler ein antisemitisches Flugblatt in seiner Tasche getragen zu haben, verfasst habe er es aber nicht. Die Fraktionsvorsitzende der bayerischen Grünen, Schulze, forderte Klarheit in der Causa. Im Deutschlandfunk sagte sie, Ministerpäsident Söder sei jetzt an der Reihe zu entscheiden, ob er die Koalition weiterführt. Es gehe um ein menschenverachtendes Flugblatt, das die Opfer des Holocaust verhöhne, so Schulze. SPD-Generalsekretär Kühnert sprach sich dafür aus, den Fall unabhängig vom bayerischen Landtagswahlkampf zu betrachten. In der Bayern 2-Radiowelt sagte Kühnert, beim Thema Antisemitismus sei allerhöchste Aufmerksamkeit geboten und kein Taktieren. Über die Ergebnisse des Koalitionsausschusses will Ministerpräsident Söder am Mittag bei einer Pressekonferenz informieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2023 09:00 Uhr