Koalitions uneins über Verschärfung des Waffenrechts

Kurzmeldung ein/ausklappen Landtag berät über Haushalt und will Untersuchungsausschüsse einetzen

München: Im Landtag beginnen heute die Beratungen über den Haushalt für das kommende Jahr. Am Vormittag eröffnet Finanzminister Füracker von der CSU die Debatte über den Etat in Höhe von 71 Milliarden Euro. Am Nachmittag sollen dann die Untersuchungsausschüsse zur zweiten Münchner S-Bahn-Stammstrecke und zum Nürnberger Zukunftsmuseum eingesetzt werden. Das hatte die Opposition beantragt. Beim U-Ausschuss zur zweiten Stammstrecke soll aufgeklärt werden, wie es zu den Kostensteigerungen und den Verzögerungen kam. Im Falle des Museums in Nürnberg steht der Vorwurf der Steuergeldverschwendung und der CSU-Vetternwirtschaft im Raum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2022 08:00 Uhr