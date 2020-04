Koalitionäre ringen um Corona-Hilfen

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Verhandlungen von Union und SPD über weitere Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise ziehen sich hin. Dem Vernehmen nach stockten die Beratungen im Koalitionsausschuss vor allem, weil Streit über ein höheres Kurzarbeitergeld herrscht. Kontroversen gibt es auch wegen der vorgeschlagenen reduzierten Mehrwertsteuer für Gastronomie und Hotellerie. Neben den Gewerkschaften machen sich besonders die Sozialdemokraten dafür stark, das Kurzarbeitergeld anzuheben. Union sowie auch Arbeitgeber sehen das skeptisch. So meinte etwa CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer vor Beginn der Verhandlungen am späten Nachmittag, die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung dürfe nicht gefährdet werden, um weitere Maßnahmen in den kommenden Monaten finanziell stemmen zu können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2020 22:00 Uhr