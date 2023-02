Koalition will Weg freimachen für Einsatz von E-Fuels in Autos

Nachrichtenarchiv - 28.02.2023 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Sogenannte E-Fuels sollen künftig auch in Reinform als Treibstoffe für Autos verwendet werden dürfen. Nach Angaben der FDP will die Ampel-Koalition den Weg für entsprechende gesetzliche Änderungen freimachen. Fraktionschef Dürr erklärte, die Entscheidung für solche klimaneutralen synthetischen Kraftstoffe bedeute einen Durchbruch. Künftig werde es in Deutschland möglich sein, normale Verbrenner-Autos mit diesen Kraftstoffen zu betanken. Grünen-Fraktionschefin Dröge wollte nicht von einem Durchbruch sprechen. Sie sagte, wichtig sei, dass es begleitende Verbraucherinformationen über die Fahrzeugverträglichkeit gebe. Der ADAC begrüßte den Schritt. Positiv äußerte sich auch die Automobilindustrie, die von einer guten Nachricht für den Klimaschutz sprach.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2023 20:00 Uhr