Koalition will Rentenreform auf den Weg bringen

Berlin: Bundesarbeitsminister Heil und Finanzminister Lindner stellen in einer Stunde die schon länger angekündigte Rentenreform vor. Das Rentenniveau soll dauerhaft auf 48 Prozent des Durchschnittseinkommens festgeschrieben werden. Neu ist vor allem ein sogennnanter Generationsfonds. Die Regierung will Geld am Aktienmarkt anlegen und mit den Erträgen die Rentenversicherung stärken. In den kommenden Jahren soll ein Kapitalstock von mindestens 200 Milliarden Euro aufgebaut werden. Pro Jahr sollen davon im Schnitt zehn Milliarden Euro als Zuschuss in die Rentenversicherung fließen. Sozialverbände kritisieren die Pläne als spekulativ und unzureichend. VdK-Präsidentin Bentele sagte, eine Geldanlage in Aktien rentiere sich erst nach Jahren. Man habe den Engpass aber jetzt, wenn die Babyboomer-Generation in Rente gehe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2024 10:00 Uhr