Koalition verständigt sich endgültig beim Heizungsgesetz

Meldungsarchiv - 30.06.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Nach langen Verhandlungen haben sich die Parteien der Ampelregierung auf das sogenannte Heizungsgesetz geeinigt. Dem ARD-Hauptstadtstudio liegt der finale Entwurf dafür vor. Die FDP-Fraktion hatte am Vormittag noch darüber beraten und dann zugestimmt. Der Text enthält auch Übergangsfristen. So müssen kommunale Wärmeplanungen in Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern bis Mitte 2026 vorliegen und in Gemeinden mit weniger Einwohnern bis Mitte 2028. Am Montag wird, wie geplant, die Anhörung von Experten stattfinden. Noch vor der Sommerpause Ende nächster Woche soll der Bundestag das Gesetz verabschieden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2023 22:00 Uhr