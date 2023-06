Koalition verständigt sich auf Details des Heizungsgesetzes

Kurzmeldung ein/ausklappen Handel will Lebensmittelverschwendung reduzieren

Berlin: In Deutschland sollen künftig weniger Lebensmittel auf dem Müll landen. Die Bundesregierung hat die Handelsbranche dabei mit in die Pflicht genommen. Das Bundesernährungsministerium und mehrere Supermarktketten wie Aldi, Lidl, Edeka und REWE unterzeichneten ein entsprechendes Abkommen. Bis 2025 verpflichten sich die Teilnehmer, Lebensmittelabfälle um ein Drittel zu reduzieren, bis 2030 soll nur noch die Hälfte anfallen. Erreicht werden soll das unter anderem, indem noch essbare Ware an Tafeln oder soziale Einrichtungen weitergegeben wird. Auch eigene Mitarbeitende können profitieren, ebenso Foodsharing-Netzwerke. Was nicht mehr genießbar ist, soll möglichst weiterverwertet werden, etwa für Tiernahrung. Bislang werden in Deutschland jedes Jahr rund elf Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.06.2023 18:15 Uhr