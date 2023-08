Koalition verkündet Einigung auf Eckpunkte der Kindergrundsicherung

Berlin: Kurz vor der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg hat sich die Koalition auf Eckpunkte der Kindergrundsicherung verständigt. Die Einigung wurde in einem mehrstündigen Gespräch im Kanzleramt erzielt. Dort waren am Abend Bundeskanzler Scholz sowie Finanzminister Lindner und Familienministerin Paus zusammengekommen. Nach Angaben des ARD-Hauptstadtstudios plant die Koalition für die Kindergrundsicherung ab 2025 Mehrausgaben von zunächst etwa 2,4 Milliarden Euro ein. Familienministerin Paus hatte zuletzt mindestens sieben Milliarden Euro pro Jahr veranschlagt, Finanzminister Lindner wollte nur zwei Milliarden bereitstellen. Einzelheiten der jetzigen Einigung will die Koalition um 11 Uhr bekannt geben. Die Grundsicherung soll verschiedene Leistungen bündeln - etwa Kindergeld, Kinderzuschlag und weitere Leistungen im Bildungs- und Sozialbereich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.08.2023 09:45 Uhr