Kurzmeldung ein/ausklappen Koalition und Union streiten über Reform der Staatsbürgerschaft

Berlin: Zwischen Ampelkoalition und Union bahnt sich ein Streit über die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts an. Bundeskanzler Scholz sagte in seiner heutigen Videobotschaft, Deutschland brauche bessere Regelungen für die Einbürgerung. Nach den Plänen der Bundesregierung sollen Ausländer bald leichter an einen deutschen Pass kommen. Statt wie bisher acht Jahre, müssen sie nur noch fünf Jahre in Deutschland gelebt haben. Bei sehr guten Sprachkenntnissen oder besonderen Leistungen in Schule, Beruf oder Ehrenamt sogar nur drei Jahre. Während Wirtschaftsverbände und Vertreter der Türkischen Gemeinde die Reform begrüßen, stoßen die Pläne bei der Union auf Kritik. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt warnte in der Bild-Zeitung, die deutsche Staatsbürgerschaft zu verramschen, fördere nicht die Integration, sondern das Gegenteil. Sie werde Pulleffekte bei der illegalen Migration auslösen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.11.2022 18:15 Uhr