Koalition streitet offen über Heizungsgesetz

Berlin: Die Diskussion über das neue Heizugsgesetz hat sich in der Ampelkoalition zum offenen Streit entwickelt. Wirtschaftsminister Habeck warf der FDP Wortbruch vor. Sie halte Vereinbarungen des Koalitionsausschusses nicht ein. Damit stünden auch andere Absprachen der Regierungspartner wieder in Frage. Grünen-Fraktionschefin Haßelmann warf den Liberalen Arbeitsverweigerung und Unzuverlässigkeit vor. Die FDP hatte verhindert, dass Habecks umstrittener Entwurf noch diese Woche im Bundestag beraten wird. Damit ist der Zeitplan gefährdet. Der Koalitionsausschuss hatte vereinbart, das Gesetz noch vor der Sommerpause zu verabschieden. Das ist aus Sicht von SPD-Fraktionschef Mützenich jetzt kaum noch möglich. Die SPD hat zwar ebenfalls Nachbesserungen an Habecks Gesetzentwurf angemahnt, sie will diese aber im parlamentarischen Verfahren vornehmen. Aus Sicht der FDP sind dafür noch zu viele Fragen offen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.05.2023 20:45 Uhr