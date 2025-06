Koalition ist uneins über Rückkehr zur Wehrpflicht

Berlin: In der Koalition gibt es unterschiedliche Ansichten über eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Der SPD-Verteidigungsexperte Droßmann sagte, man müsse junge Männer und Frauen für den Dienst in den Streitkräften begeistern. Wer die dafür notwendigen Anstrengungen scheue und allein auf Zwang setze, mache es sich zu einfach. Unionsfraktionschef Spahn hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, mit Vorbereitungen für eine Rückkehr zur Wehrpflicht zu beginnen. Nur so könne der hohe Personalbedarf der Truppe gedeckt werden, sagte Spahn der "Rheinischen Post". Zuletzt hatte Dänemark die Wehrpflicht für Frauen eingeführt. Die Regierung hatte das mit der veränderten Bedrohungslage begründet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2025 16:00 Uhr