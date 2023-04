Koalition fordert Abzug von AfD-Politiker aus Verteidigungsausschuss

Kurzmeldung ein/ausklappen Dinçer Güçyeter gewinnt Belletristik-Preis der Leipziger Buchmesse

Leipzig: Der Lyriker und Theatermacher Dinçer Güçyeter hat für seinen Roman "Unser Deutschlandmärchen" den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik gewonnen. Der 1979 in Nordrhein-Westfalen geborene Autor setzte sich mit seinem Werk über die Geschichte einer türkischen Familie, die an den Niederrhein migriert, gegen vier Mitbewerber durch. Aus Sicht der Jury reißt diese Einwanderergeschichte den Leser "mit ihrer Emotionalität und großen politischen Bedeutung von Anfang an mit". In der Kategorie Sachbuch/Essayistik setzte sich Regina Scheer mit ihrem Buch "Bittere Brunnen" durch. In der Übersetzungs-Sparte gewann Johanna Schwering. Sie übertrug den Coming-of-Age-Roman "Die Cousinen" von Aurora Venturini aus dem argentinischen Spanisch.

