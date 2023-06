Koalition erzielt Durchbruch beim Heizungsgesetz

Meldungsarchiv - 27.06.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Ampel-Koalition hat beim lange umstrittenen Heizungsgesetz letzte Hürden aus dem Weg geräumt und Änderungen festgezurrt. Die Verständigung ist in der Nacht bei Gesprächen der Fraktionsspitzen erreicht worden. Der Gesetzentwurf soll nun entsprechend geändert werden. Damit könne das Gebäudeenergiegesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet werden, so die SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Mast. Die Koalition hatte vor zwei Wochen ihren monatelangen Streit über die genaue Ausgestaltung des Gesetzes beigelegt und so genannte "Leitplanken" formuliert. So sollen die neuen Vorschriften für Bestandsbauten erst in Kraft treten, wenn kommunale Wärmeplanungen für die jeweilige Region vorliegen. Millionen von Hausbesitzern und Mietern sollen nun bald Klarheit bekommen, was auf sie zukommt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2023 09:00 Uhr