Koalition einigt sich auf weitere milliardenschwere Hilfen

Nachrichtenarchiv - 23.04.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben sich nach stundenlangen Beratungen über die Corona-Krise auf weitere Hilfen verständigt. So soll das Kurzarbeitergeld erhöht werden. Dem Beschluss zufolge kann die Zahlung- gestaffelt nach Bezugsdauer - auf bis zu 80 Prozent des Lohnausfalls steigen. Bei Beschäftigten mit Kindern sind es bis zu 87 Prozent. Derzeit zahlt die Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeitergeld in Höhe von 60 beziehungsweise 67 Prozent. Außerdem will die Koalition die Gastronomie mit einem reduzierten Mehrwertsteuersatz entlasten. So soll auf Speisen für ein Jahr lang generell nur noch sieben statt 19 Prozent Mehrwertsteuer erhoben werden. Diese Regelung soll ab dem 1. Juli greifen. Zur besseren technischen Ausstattung von Schülern in der Corona-Krise will der Bund 500 Millionen Euro für den Unterricht am heimischen Computer zur Verfügung stellen. Bedürftige Schüler sollen dadurch einen Zuschuss von 150 Euro für die Anschaffung von entsprechenden Geräten erhalten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.04.2020 02:00 Uhr