Koalition einigt sich auf Verschärfung des Tabakwerbeverbots

Am Feiertag lange Staus an der Grenze zu Polen

Görlitz: An der Grenze zu Polen ist es am heutigen Feiertag zu langen Staus gekommen. Besonders groß war der Andrang laut Polizei in Brandenburg und Sachsen. Demnach staute sich der Verkehr auf der A 12 in Brandenburg wegen der polnischen Grenzkontrollen auf 55 Kilometern Länge. Autofahrer mussten rund zweieinhalb Stunden warten, Lkw-Fahrer sogar etwa drei Stunden. In Sachsen auf der A 4 betrug der Stau zeitweilig 50 Kilometer. Viele Polen wollen das verlängerte Wochenende in der Heimat verbringen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2020 23:00 Uhr