Koalition einigt sich auf Strompreissenkung für Unternehmen

Berlin: Die Bundesregierung will die Wirtschaft weiter von den im internationalen Vergleich hohen Stromkosten entlasten. Wie Justizminister Buschmann mitteilte, hat man sich nach monatelangen Diskussionen auf das von der FDP favorisierte Modell geeinigt. Demnach soll die Stromsteuer für das produzierende Gewerbe in den kommenden beiden Jahren auf das zulässige EU-Minimum sinken. Wie die Bundesregierung mitteilte, soll es auch in den Jahren bis 2028 eine Senkung der Stromsteuer geben - vorbehaltlich einer Gegenfinanzierung im Bundeshaushalt. Die Entlastung beträgt demnach allein im nächsten Jahr bis zu zwölf Milliarden Euro. - Die Wirtschaftsweise Grimm begrüßte die Entscheidung. Sie verschaffe Unternehmen Erleichterung in einer angespannten Lage.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.11.2023 14:45 Uhr