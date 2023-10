Koalition einigt sich auf Migrationspaket - Union bleibt skeptisch

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat für das neue Migrationspaket der Regierung geworben. Bei einer Pressekonferenz lobte Scholz am Abend den Gesetzentwurf von Innenministerin Faeser, mit dem Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern beschleunigt werden sollen. Ende des Monats will das Bundeskabinett die Pläne beschließen. Faesers Gesetzentwurf sieht mehr Befugnisse für Behörden und Polizei vor, damit diese Rückführungen effizienter durchführen können. Außerdem sollen künftig auch Verstöße gegen Einreise- und Aufenthaltsverbote ein Grund für Abschiebehaft sein. Diese soll künftig bis zu 28 Tagen statt wie bisher zehn betragen. Abschiebungen müssen künftig den Plänen zufolge auch nicht mehr angekündigt werden. In einer ersten Reaktion sprach der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, von einem Trippelschritt in die richtige Richtung. Es brauche aber viel umfassendere Maßnahmen, um Migration in Deutschland zu ordnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2023 21:00 Uhr