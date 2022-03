Koalition einigt sich auf Kompromiss zu weiteren Corona-Maßnahmen

Lage im belagerten ukrainischen Mariupol wird immer dramatischer

Kiew: Seit heute früh acht Uhr soll in der Ukraine in besonders umkämpften Städten wieder eine mehrstündige Feuerpause gelten. Über Fluchtkorridore sollen die Menschen in Kiew, Sumy, Charkiw, Mariupol und Tschernihiw damit die Möglichkeit haben, die Stadt zu verlassen. Das hatte gestern nach ukrainischen Angaben nur in Sumy funktioniert. Alle anderen Routen, so hieß es aus Kiew, seien kurz nach ihrer Öffnung bereits wieder von russischen Truppen beschossen worden. Moskau bestreitet das. Besonders dramatisch ist die Lage in Mariupol im Süden des Landes. Dort harren tausende Menschen seit Tagen ohne Strom, Wasser und Lebensmittel aus. Wie es hieß, brachen die Menschen auf Suche nach Essbaren in Geschäfte ein, einige schmolzen Schnee, um ihren Durst zu löschen. Die ukrainische Diplomatin Mudrenko warf Russland vor, Mariupol als Geisel zu nehmen. Die Stadt am Assowschen Meer ist seit Tagen von russischen Truppen belagert.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.03.2022 09:45 Uhr