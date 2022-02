Koalition bleibt beim Nein zu Waffenlieferungen an Ukraine

Nachrichtenarchiv - 07.02.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor seinem Treffen mit US-Präsident Biden hat Bundeskanzler Scholz sein Nein zu Waffenlieferungen in die Ukraine bekräftigt. In der ARD betonte er, Deutschland habe seit 2014 die größte wirtschaftliche und finanzielle Hilfe für die Ukraine geleistet. Vom Grünen Koalitionspartner kommt Rückendeckung. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF untermauerte der Außenpolitikexperte Trittin das Nein zu Waffenlieferungen an Kiew. Nach seinen Worten muss Russlands Präsident Putin stattdessen klargemacht werden, dass er im Falle eines Angriffs auf die Ukraine sämtliche politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Europa riskiert. Laut Trittin lenkt die Frage der Waffenlieferungen von der großen Einigkeit zwischen EU, NATO und USA ab. In Washington waren zuletzt Zweifel an der Zuverlässigkeit Deutschlands als Bündnispartner laut geworden. Scholz will diese bei seinem Besuch heute zerstreuen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2022 09:00 Uhr